Eine 17-Jährige ist am Donnerstagabend mit ihrem Hund über die Gleise im Bahnhof Horb (Kreis Freudenstadt) gegangen und hat sich so in Lebensgefahr begeben. Kurz nach 22 Uhr fuhr ein Intercity in den Horber Bahnhof ein. Als die Jugendliche merkte, dass sie es nicht mehr auf den Bahnsteig schafft, kauerte sie sich zwischen Bahnsteig und Gleis. Der Zug fuhr an ihr vorbei. Das Mädchen und der Hund blieben unverletzt. Der Lokführer und das Mädchen erlitten aber einen Schock. Die Bundespolizei warnt vor Gefahren beim Betreten von Gleisanlagen.