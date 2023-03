23-Jähriger nach Messerangriff in Tübingen gestorben

per Mail teilen

Im Botanischen Garten in Tübingen kam es am Donnerstagabend laut Polizei zu einem Messerangriff, infolgedessen ein 23-jähriger Mann starb. Der Verdächtige ist noch auf der Flucht.

Nach einem Messerangriff eines Mannes auf einen 23-Jährigen am frühen Donnerstagabend im Alten Botanischen Garten in Tübingen ist der aus Gambia stammende Mann gestorben, wie die Polizei mitteilte. Die beiden Männer sollen sich zuvor gestritten haben, woraufhin einer der beiden auf den anderen eingestochen haben soll. Das Opfer wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik gebracht, wo es wenig später starb.

Suche nach Verdächtigem bisher erfolglos

Die Polizei fahndet nach dem mutmaßlichen Täter. Die Suche, an der auch ein Hubschrauber beteiligt war, verlief bis zum späten Abend erfolglos. Der Verdächtige soll zwischen 20 und 25 Jahre alt, 180 cm groß und hellhäutig sein. Laut Polizei trug er schwarze Kleidung und soll nach der Tat in Richtung Mühlstraße geflohen sein. Die Polizei bittet darum, Hinweise an das Polizeirevier Tübingen zu melden.

SWR Krampfl, Theresa

Das Kriminalkommissariat Tübingen hat die Ermittlungen laut Polizei aufgenommen.