800 weitere Flüchtlinge aus der Ukraine

Rund 800 weitere Geflüchtete aus der Ukraine sollen in der Landeserstaufnahmestelle (LEA) in Sigmaringen unterkommen. Das bestätigte das Regierungspräsidium Tübingen auf SWR Anfrage. Bisher bietet die Einrichtung Schlafplätze für 875 Menschen. Man müsse die Gebäude nun trotz Corona wieder enger belegen, so das Regierungspräsidium. Zudem würden zwei weitere, bisher leerstehende Gebäude auf dem ehemaligen Bundeswehrgelände mit Betten ausgestattet. Schon in den vergangenen Monaten war die LEA in Sigmaringen immer wieder fast voll belegt. Auch die Einrichtungen in Ellwangen, Freiburg und Heidelberg schaffen weitere Plätze.