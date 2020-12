Genau vor fünf Jahren sagte Kanzlerin Merkel zu Beginn der Flüchtlingskrise: "Wir schaffen das". In Messstetten auf der Schwäbischen Alb war man besonders gefordert.

Heute ist es geradezu unheimlich still auf den Straßen des ehemaligen Geländes der Landeserstaufnahmestelle (LEA) in Messstetten (Zollernalbkreis). Tannenzweige liegen auf dem Gehweg. Kein Auto fährt mehr auf den breiten Zufahrtsstraßen. Vor fünf Jahren kamen fast täglich Busse mit Flüchtlingen an. Dieter Ludolph erinnert sich. Er war letzter Standortfeldwebel, als die Bundeswehr noch auf dem Gelände war. In der Landeserstaufnahmestelle hat er sich dann unter anderem um die Gebäude gekümmert.

"Das ist Gebäude 6. Da war zu Bundeswehrzeiten auch schon die Verwaltung drin. Als die ersten Busse gekommen sind, mussten wir ne Einweisung machen." Ehreanamtlicher Dieter Ludolph

Mehr Flüchtlinge als geplant

Viel mehr Flüchtlinge als anfangs geplant wurden dort untergebracht, zeitweise 3.600. Auch Alfred Sauter erinnert sich gut. Unzählige Stunden hat er sich ehrenamtlich um Syrer, Iraker, Afghanen und Serben gekümmert .

Schwierige Unterbringung

Einige der Flüchtlinge haben zeitweise unter den Bäumen auf der Wiese geschlafen. Die kleine Stadt Messstetten hatte plötzlich fast 4.000 Einwohner mehr. Wie soll das gelingen? Da war auch Bürgermeister Frank Schroft manchmal überfragt und hatte schlaflose Nächte.

Messstetten Kaserne SWR Klebitz

"Es gab auch Ärgernisse in der Bevölkerung. Ich sprech jetzt hier die Vermüllung an, die wir hatten auf unseren Straßen, wo sich aber gezeigt hat, dass man mit Zusprache im Austausch mit den Flüchtlingen, in Zusammenarbeit mit Streetworkern viel erreichen konnte, aber man musste es eben tun." Bürgermeister Frank Schroft

Miteinander sprechen

Austauschen, miteinander sprechen, erklären - das sei extrem wichtig, sagen Bürgermeister und Ehrenamtliche rückblickend. Sie haben Besucher über das Gelände geführt, mit Bürgern diskutiert, Gerüchte und Fake News widerlegt. Man habe sich reingelebt in die Situation, sagt Alfred Sauter. Freiwillige aus der ganzen Umgebung kamen und haben geholfen. Flüchtlinge und Einheimische gingen aufeinander zu.

"Das Miteinander war echt toll. Also wir Meßstetter können echt stolz darauf sein, was wir in den drei Jahren, wo die LEA hier war, geleistet haben." Alfred Sauter, Ehrenamtlicher

Unklare Zukunft

Im Herbst 2017 wurde die Erstaufnahmestelle geschlossen. Eigentlich sollte eine Polizeischule in der ehemaligen Kaserne untergebracht werden. Daraus wurde aber nichts. Immerhin baut der Landkreis eins der Gebäude zum Bürokomplex um. Auch der Landesforst soll dort mit einer Bezirksdirektion einmal unterkommen. Außerdem plant die Gemeinde einen großen Industrie- und Gewerbepark.