Depressionen und Angststörungen nehmen in den Kreisen Zollernalb, Reutlingen und Tübingen zu. Das hat eine Auswertung der AOK Neckar-Alb ergeben. Demnach waren 2020 bis zu 16,5 der Versicherten in den drei Kreisen wegen einer solchen Erkrankung in Behandlung, deutlich mehr als bei der Erhebung vor vier Jahren. Die Dunkelziffer liegt noch höher, da die Auswertung der Krankenkasse nur diejenigen erfasst, die auch tatsächlich in Behandlung waren.