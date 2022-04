per Mail teilen

Die Tennisspielerin Laura Siegemund aus Metzingen (Kreis Reutlingen) hat beim WTA-Turnier in Stuttgart das Viertelfinale erreicht. Sie gewann am Donnerstag gegen die favorisierte Weltranglistenfünfte Maria Sakkari aus Griechenland, weil diese wegen starker Schmerzen aufgeben musste. Siegemund führte zu diesem Zeitpunkt mit 6:4 und 3:1. Die Metzingerin spielte bis dahin stark, wie bereits bei ihrem Match am Mittwoch.