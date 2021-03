Tennisprofi Laura Siegemund aus Metzingen (Kreis Reutlingen) hat beim WTA-Turnier in Doha im Emirat Katar das Achtelfinale erreicht. Die 32-Jährige besiegte Jelena Rybakina aus Kasachstan in ihrem Erstrundenduell. Zuletzt war Siegemund bei den Australian Open und in Adelaide jeweils an ihrer Auftakthürde gescheitert. In Doha hat sie sich nun über die Qualifikation ins Hauptfeld vorgekämpft und trifft als nächstes auf die frühere Weltranglistenerste Wiktoria Asárenka aus Belarus.