Lastwagen rollt auf Streifenwagen

Ein Lastwagen ist am Donnerstag in Bisingen im Zollernalbkreis auf einen Streifenwagen der Polizei gerollt und hat rund 20.000 Euro Schaden angerichtet. Der Lastwagenfahrer hatte zuvor mit einer Reifenpanne auf dem Standstreifen der B27 angehalten. Eine hinzukommende Streife aus Hechingen stellte ihren Wagen dahinter zum Absichern der Unfallstelle ab. Aus bislang ungeklärter Ursache setzte sich dann der Laster selbstständig in Bewegung, rollte rückwärts und krachte mit Wucht gegen den Streifenwagen.