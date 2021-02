Kaum ein Thema wird in der Corona-Krise so kontrovers diskutiert wie das Thema Schule. Was bedeutet die Ausnahmesituation für Schüler, Lehrkräfte oder Eltern? Reporterinnen und Reporter des SWR Studios Tübingen begleiten die Tübinger Gemeinschaftsschule West in einem Langzeitprojekt durch das Corona-Halbjahr.

Wer darf in die Schule, wer nicht? Welche Ängste haben die Schüler, welche Sorgen die Eltern, wie groß ist die Belastung der Lehrkräfte? Das SWR Studio Tübingen wird immer wieder nachgefragt. Schüler, die einen mittleren Schulabschluss anstreben, kommen genauso zu Wort wie Schüler, die sich auf das Abitur vorbereiten und jene, die ihren Weg an der weiterführenden Schule gerade erst begonnen haben. Regelmäßige Berichte im Radio, Fernsehen und Online Mindestens einmal im Monat berichten die Reporterinnen und Reporter aus dem Studio Tübingen im Radio, online auf swr.de/tuebingen und im SWR Fernsehen in der Landesschau über den Schulalltag an der Gemeinschaftsschule West.