Seit der BSE-Krise sollen Rinder mit Marken gekennzeichnet werden, um ihre Herkunft zurückzuverfolgen. Ein Landwirt aus Balingen (Zollernalbkreis) bevorzugt eine andere Methode.

Eine neue EU-Verordnung erlaubt nun die Kennzeichnung von Rindern mit einem Mikrochip. Der Balinger Landwirt Ernst Hermann Maier verwendet die Chips aus Überzeugung schon seit Jahren. Das hat einen Grund, denn Maier ist der Meinung, dass die herkömmlichen Ohrmarken den Tieren schaden. Das Anbringen sei schmerzhaft und die Rinder verletzten sich leicht an der Marke, so Maier. Deshalb kommen die Plastikmarken bei ihm nicht ans Ohr seiner Kälber.

Maiers Rinder verlassen den Hof nicht

Dass er gegen die bislang geltende Ohrmarkenpflicht verstoßen hat, hat der Familie des 78-Jährigen viel Geld gekostet. Nach einer anonymen Anzeige 2013 gab es keine EU-Subventionen mehr. Rund 438.000 Euro sei ihnen dadurch an Subventionen entgangen, so Maier. Der Landrat des Zollernalbkreises, Günther-Martin Pauli, hat Verständnis für das Verhalten des Landwirtes.

Pauli hatte eine Ausnahmegenehmigung erteilt, denn Maiers Rinder verlassen den Betrieb nicht. Sie leben und sterben auf einer riesigen Weide in Balingen. Mit einem Mikrochip an der Schwanzwurzel seien die Tiere ausreichend gekennzeichnet.

"Im digitalen Zeitalter sind digitale Kennzeichnungen nichts Unanständiges." Landrat Zollernalbkreis, Günther-Martin Pauli

Digitale Kennzeichnungen seien zeitgemäß, so Pauli. Es tue ihm daher weh, dass durch verletzte Eitelkeiten oder durch Ignoranz der gesunde Menschenverstand so in manchen Behördenfluren auf der Strecke geblieben sei.

Regierungspräsidium und Landwirtschaftsministerium hatten die Ausnahmegenehmigung damals gekippt. Jetzt haben Maier und alle anderen Landwirte, die ihre Tiere lieber mit Mikrochips markieren möchten statt ihnen Plastikmarken ins Ohr zu stanzen, offiziell den Segen der EU – vorausgesetzt, die Tiere verlassen den Betrieb nicht.