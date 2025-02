Wo dürfen Windkraftgegner ihre Protestplakate aufstellen? Auf Feldern nicht, sagte das Landratsamt Tübingen. Doch mindestens ein Plakat steht noch auf einem privaten Grundstück.

In Starzach (Kreis Tübingen) soll ein Windpark entstehen. Die Gegner hatten auf Feldern große Protestplakate aufgestellt. Das hat das Landratsamt Tübingen verboten, obwohl sie auf privaten Grundstücken standen. Bis Ende Januar sollten die Plakate abgebaut sein. Inzwischen sind die meisten Plakate auch wieder weg - aber nicht alle.

Landratsamt Tübingen verschickte Briefe

Die Eigentümer, auf deren Grundstücken solche Plakate standen, hatten Briefe vom Landratsamt Tübingen bekommen. In diesen erklärte das Amt, dass die Banner "einem politischen Zweck" gedient und "deshalb eine Werbeanlage" dargestellt hätten. Solche Werbeanlagen seien rechtswidrig. Außerdem sei das Aufstellen der Protestplakate ein Verstoß gegen das Naturschutzgesetz gewesen.

Wichtig ist, dass die Banner außerhalb der Ortschaft aufgestellt wurden. Innerhalb der Ortschaft sind sie nämlich legal. Das erklärte auch Starzachs Bürgermeister, Thomas Noé. Er sieht überall im Ort Protestplakate gegen Windkraftanlagen. Teilweise empfinde er sie als diffamierend, erzählte Noé dem SWR. Doch er akzeptiere sie.

Meinungen akzeptieren - aber keine "illegalen Bauten"

Denn freie Meinungsäußerung sei Noé wichtig. Womit er ein Problem habe, seien "illegale Bauten", die diese Banner darstellen würden. Die würde er auch in anderen Kontexten nicht akzeptieren. Für ihn sei es nur eine Frage des Baurechts. Zudem hätten sich auch andere Menschen bei ihm gemeldet, die die Plakate stören würden.

Mir geht es nicht darum, irgendwem die Meinung zu verbieten.

Konsequenzen für Protestplakate in Starzach?

Bis zum 31. Januar gab das Landratsamt den Grundstückseigentümern Zeit, die Banner abzubauen. Teilweise waren die Plakate schon mehrere Tage davor weg, teilweise stehen sie noch. Organisiert wurde der Protest von der Bürgerinitiative (BI) Pro Natur Starzach. Laut eigenen Angaben will sie "Gesundheit, Landschaft und Wald schützen". Dafür will die BI den Windpark verhindern und stattdessen den Gemeindewald erhalten.

Wie es in dem Streit weitergeht, ist noch unklar. In dem Brief an die Grundstückseigentümer schrieb das Landratsamt, dass die Banner wegmüssen. Und: "Wir gehen davon aus, dass Sie dies spätestens bis zum 31.01.2025 erledigen können." Mögliche Konsequenzen wurden nicht beschrieben.