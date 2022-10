Landratsamt Sigmaringen schließt wegen hoher Energiekosten

Das Landratsamt Sigmaringen schließt an mehreren Tagen, um Energie zu sparen. Die Heizungen in den Büros wurden laut Mitteilung bereits runtergedreht.

Wegen der hohen Energiekosten macht das Landratsamt Sigmaringen teilweise zu. Es hat zunächst am Brückentag, dem 31. Oktober geschlossen. Außerdem machen Verwaltungsgebäude und Entsorgungsanlage in der ersten Januarwoche zu. Für Notfälle gebe es eine Rufbereitschaft, so ein Sprecher.

SWR-Reporterin Sarah Beschorner:

Büros schon jetzt auf 19 Grad

Mit den Feiertagen habe man auf diese Weise einen längeren Zeitraum, um effizient Energie zu sparen. In dieser Zeit werden die Heizungen runtergedreht und die Lichter ausgemacht. Schon jetzt spare man Energie, indem die Raumtemperatur in den Büros auf 19 Grad Celsius reduziert wurde. Auch gebe es kein warmes Wasser mehr in den Toiletten und die Beleuchtung wurde gedrosselt. Durch die Schließtage könne man zum Beispiel soviel Heizenergie einsparen, wie zwei bis drei Einfamilienhäuser etwa in einem Jahr verbrauchen, heißt es.

Im Landratsamt Freudenstadt hat man noch nicht über zusätzliche Schließtage entschieden. SWR Matthias Neumann

Auch andere Landratsämter denken über Schließtage nach. Auch die Universität Tübingen hat sich entschieden, vor Weihnachten nur online zu unterrichten, um Energie einzusparen.