Landrat Walter zur Kreispartnerschaft mit Hof HaCarmel

Der Landkreis Tübingen hat einen neuen Partnerlandkreis in Israel. Landrat Joachim Walter hat beim Jahresempfang des Kreises eine entsprechende Vereinbarung mit Asif Izak, Landrat des Kreises Hof HaCamel unterzeichnet. Die Partnerschaft ist auch eine Folge des Angriffs der Hamas auf Israel im vergangenen Oktober, so Landrat Walter am Rande der Veranstaltung: