Landrat Walter zu Stolperstein-Verlegung

Erinnern - an die Opfer des Nationalsozialismus. Darum geht es der Tübinger Initiative Stolpersteine. Sie hat dafür gesorgt, dass rund 120 solcher gold glänzender Steine in der Stadt bereits verlegt wurden - vor Häusern, in denen einst Juden lebten und die vertrieben und ermordet wurden. Am Vormittag sind weitere Stoplersteine dazu gekommen. Mit dabei waren Tübinger Schüler und Schülerinnen, Gemeinderatsmitglieder und auch Landrat Joachim Walter. Er hält die Aktionen für wichtig