Aus seinem Hotelfenster fotografierte Landrat Joachim Walter in der Nacht vom 14. auf den 15. Juni 2025 Raketen am Himmel über der israelischen Stadt Haifa. Wie es ist, plötzlich während einer Dienstreise im Kriegsgebiet zu sein, haben Joachim Walter und Wolfgang Sannwald am Tag nach ihrer Rückkehr dem SWR berichtet.