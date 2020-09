Sachschaden in Höhe von 250.000 Euro hat ein Brand im Horber Stadtteil Bittelbronn im Kreis Freudenstadt gestern verursacht. In einer Landmetzgerei eines Aussiedlerhofes war ein Hochdruckreiniger in Brand geraten, so die Polizei. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr verhinderte ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus.