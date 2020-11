Das Landhotel Hirsch in Bebenhausen (Kreis Tübingen) macht zum Ende des Jahres zu. Erst vor zwei Jahren hatten Friedrich von Ow-Wachendorf und seine Frau das Traditionshaus in Bebenhausen übernommen. Davor war es mehr als einhundert Jahre im Besitz der Hotelier-Familie Fischer. Von Ow-Wachendorf und seine Frau sind beide Förster und kommen nicht aus der Gastronomie. Sie wollten den Betrieb im gleichen Stil weiterführen, erklärten sie vor zwei Jahren bei einer Pressekonferenz. In einem Schreiben an Gäste und Geschäftspartner gaben die Eheleute nun die Schließung des Traditionshauses bekannt. Die Entscheidung sei aus privaten Gründen und aufgrund der aktuellen Situation getroffen worden.