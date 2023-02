per Mail teilen

Das Landgericht Stuttgart hat entschieden, dass es keine zwei Zeitungen mit demselben Namen geben darf. Die Südwest Presse darf ihr Blatt nicht mehr "Zollern-Alb-Kurier" nennen.

Das Landgericht Stuttgart hat der einstweiligen Verfügung des Schwäbischen Verlages in Ravensburg stattgegeben. Es dürfe keine zwei Zeitungen mit demselben Namen "Zollern-Alb-Kurier" geben. Das heißt, der Südwest Presse mit Sitz in Ulm ist es mit sofortiger Wirkung untersagt, ihre Lokalzeitung "Zollern-Alb-Kurier" zu nennen. Das gelte sowohl offline als auch online, so der Vorsitzende Richter.

"Es kann keine zwei konkurrierenden Zollern-Alb-Kuriere geben."

Sollte sich der Verlag nicht daran halten, droht ihm ein Ordnungsgeld von bis zu 250.000 Euro. Der Vorsitzende Richter begründete das Urteil mit der über Jahrzehnte gewachsenen Bezeichnung der Zeitung. Die schreibt er im Wesentlichen der Klägerin zu, dem Schwäbischen Verlag. Das gehe auch aus früheren gemeinsamen Verträgen der beiden Streitparteien hervor, so der Richter. "Es kann keine zwei konkurrierenden Zollern-Alb-Kuriere geben", sagte der Vorsitzende Richter am Landgericht Stuttgart.

Der Geschäftsführer des Zollern-Alb-Kuriers aus Balingen (Schwäbischer Verlag), ist erleichtert über die Entscheidung. Die Leitung der Südwest Presse hingegen akzeptiert das Urteil. Sie hält sich aber offen, in Berufung zu gehen. Das Urteil gilt mit sofortiger Wirkung, sagte Sebastian Sonn, Pressesprecher am Landgericht Stuttgart dem SWR. Das heißt, die Südwest Presse wird ihren bisherigen Zollern-Alb-Kurier umbenennen müssen.

Schwäbischer Verlag legte rechtliche Schritte ein

Der Schwäbische Verlag aus Ravensburg kaufte den Verlag, der den Zollern-Alb-Kurier seit Jahrzehnten herausgab, zum 1. Januar. Das Konkurrenzblatt gleichen Namens von der Ulmer Südwest Presse erschien seit 7. Januar. Die Südwest Presse argumentierte mit früheren Verträgen, die es erlaubten, auch einen Zollern-Alb-Kurier herauszugeben. Dagegen hatte der Schwäbische Verlag eine einstweilige Verfügung beantragt.