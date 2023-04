Professor Gerhard Längle, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, Suchtmedizin, Rehabilitationswesen unter anderem am Zentrum für Psychiatrie (ZfP) Südwürttemberg in Zwiefalten, sagte im Gespräch mit dem SWR, dass es von der Einrichtung und der betreuten Personengruppe abhängt, ob dort ein besonderes Aggressionspotential herrscht. Akuter Drogen- oder ein erhöhter Alkoholkonsum beispielsweise könne dazu führen, dass Menschen aggressiv werden. Entsprechend würden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im psychiatrischen, aber oft auch im pädagogischen Bereich in der Anwendung von Deeskalationstechniken geschult, um mit einer möglichen Aggression des Gegenübers umgehen, dieser vorbeugen und sie bewältigen zu können.

Die Neigung zu Gewalttätigkeit sei aber nicht typisch oder spezifisch für Menschen mit psychischer Erkrankung, so der Psychiater. Vielmehr beobachtet Längle aktuell in der Gesellschaft, dass immer häufiger die Hemmschwelle sinke, zu Gewalt zu greifen. Diese Häufung sei sowohl in der Gesamtgesellschaft als auch unter psychisch kranken Menschen gleichermaßen festzustellen.