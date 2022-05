Landesregierung tagt im Kloster Bebenhausen

per Mail teilen

Vor dem Kloster Bebenhausen bei Tübingen haben am Mittwoch viele schwarzen Limousinen geparkt. Der Grund: Der baden-württembergische Ministerrat tagte in dem alten Kloster.

Damit erweist die Landesregierung der historischen Bedeutung des Klosters Bebenhausen für die Gründung Baden-Württembergs vor 70 Jahren ihre Referenz. Denn Bebenhausen, von 1947 bis 1952 Sitz des Parlaments von Württemberg-Hohenzollern, spielte bei der Landesgründung eine wichtige Rolle. Hier reifte die Idee für den Zusammenschluss mit den Ländern Baden und Württemberg-Baden.

Landrat Walter und OB Palmer begrüßen Ministerpräsident Kretschmann im Kloster Bebenhausen. SWR Miriam Plappert

Der Tübinger Landrat Joachim Walter und Oberbürgermeister Palmer empfingen Ministerpräsident Kretschmann vor dem Kloster. Im Sommerrefektorium des Klosters, dem Speisesaal der Mönche in den warmen Jahreszeiten, fand die Sitzung des Ministerrats statt. Zu Beginn begrüßte Ministerpräsident Kretschmann die Mitglieder seines Kabinetts. Dann wurde gearbeitet. Unter anderem beschloss das Kabinett Änderungen bei Solaranlagen auf Freiflächen. Danach gab es eine Führung durch das alte Zisterzienser-Kloster, bevor es zum Mittagessen in Bebenhausen ging.

Kühle Atmosphäre im Refektorium

Wirtschaftsministerien Nicole Hoffmeister-Kraut zeigte sich begeistert vom Gastspiel der Landesregierung im Kloster. Sie habe in Tübingen studiert und sei mit der Stadt eng verbunden. Für sie sei es wie Nachhausekommen gewesen. Hoffmeister-Kraut findet es wichtig, dass die Regierung mal aufs Land rausgeht und vor Ort ins Gespräch kommt. Der Ministerpräsident hebt hervor, dass es ganz schön kühl gewesen sei im Kloster Bebenhausen. Das und den Genius Loci habe man bei der Sitzung auf sich wirken lassen.

Das baden-württembegrische Kabinett tagt im Kloster Bebenhausen SWR Jörg Heinkel

Die Abgeordneten früher waren wohl abgehärteter. Vor 70 Jahren, als das württembergisch-hohenzollerische Parlament noch in Bebenhausen tagte, seien das viel schwierigere Bedingungen gewesen, so Verwalter Alexander Brass. Die Abgeordneten tagten nicht nur dort, sondern wohnten auch in den spartanischen Zellen der Mönche. Sie mussten sich laut Brass um die Versorgung der Bevölkerung kümmern und um Reparationszahlungen. Staatspräsident Gebhard Müller stand als Dienstfahrzeug nur ein 30 Jahre alter Mercedes zur Verfügung, mit dem zu Zeiten der Monarchie schon die Königin chauffiert wurde.