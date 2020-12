per Mail teilen

Der Tübinger Biologe Hans-Georg Rammensee bekommt für seine Impfforschungen den Landesforschungspreis. Rammensee gilt als einer der Pioniere bei der Entwicklung von Immuntherapien gegen Krebs. Der 67-jährige hat die Abteilung Immunologie im Interfakultären Institut für Zellbiologie an der Universität Tübingen aufgebaut. Außerdem hat er das Tübinger Biotechunternehmen Curevac mitbegründet, das derzeit in der dritten Phase der Zulassung zu einem Covid-19-Impfstoff ist. Auch die Nierenforscherin Anna Köttgen vom Instituts für Genetische Epidemiologie am Uni-Klinikum Freiburg erhält den mit 100.000 Euro dotierten Landesforschungspreis. Sie ist Direktorin des Instituts für Genetische Epidemiologie und untersucht genetische und umweltbedingte Risikofaktoren für Erkrankungen der Niere und des Stoffwechsels. Der Landesforschungspreis wird alle zwei Jahre vergeben.