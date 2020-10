per Mail teilen

Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer (Grüne) darf keine Daten über straffällige Migranten sammeln. Palmer hatte polizeiliche Daten auch seinen Behörden zur Verfügung gestellt. Das ist laut dem Landesdatenschutzbeauftragten Stefan Brink nicht zulässig.

Schon seit Januar streiten sich der Landesdatenschutz und die Stadt Tübingen über die Verwendung von Asylbewerberdaten, die von der Polizei an die Ausländerbehörde übermittelt werden. Tübingens Oberbürgermeister Palmer hatte sie auch städtischen Behörden zugänglich gemacht. Er wolle so Angestellte der Stadt und Sozialarbeiter besser schützen und dazu beitragen, schwere Straftaten zu verhindern.

Nur zu Ermittlungszwecken

Palmers Praxis widerspricht dem Prinzip der Zweckbindung, sagt der Landesdatenschutzbeauftragte Stefan Brink. Die Daten dürften ausschließlich staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen dienen und nur in seltenen Fällen dürfe man davon abweichen.

"Es geht um reine Verdachtsfälle. Und diese darf man ohnehin nur mit größter Vorsicht verarbeiten, schon gar nicht für andere Zwecke." Stefan Brink, Landesdatenschutzbeauftragter

Diskriminierung oder Mitarbeiterschutz?

Außerdem könne Palmers Liste eine gravierende diskriminierende Wirkung haben, so Brink. Palmer will das Verbot akzeptieren, sagte aber auch, es gehe an der Realität vorbei und mache Datenschutz zu Täterschutz.

Boris Palmer hält das Verbot seiner Liste für unsinnig. dpa Bildfunk picture alliance/Marijan Murat/dpa (Archivbild)

"Die Idee, dass wir amtlich verordnet blind unsere Arbeit machen müssen, halte ich für absurd. Die eine Abteilung darf es wissen, dass jemand einen anderen mit dem Messer bedroht hat. Und die anderen, die mit ihm im Büro sitzen und Sozialarbeit machen, die sollen keine Ahnung haben, wem sie gegenübersitzen." Boris Palmer, OB Tübingen

Wenn jemand wiederholt bei der Polizei auffalle, stelle sich weniger die Frage nach dem Schutz der Daten dieses Täters als die Frage nach dem Schutz der Mitarbeiter und der Bevölkerung, begründete Oberbürgermeister Boris Palmer sein bisheriges Vorgehen.

Palmer will andere Liste führen

Palmer will die Liste nun wie gefordert löschen, aber ab jetzt eine andere Liste führen. Schließlich sei es nicht verboten, Informationen weiterzugeben, die beispielsweise ein Hausmeister hat. Nur Informationen von der Staatsanwaltschaft dürften nicht an Sozialarbeiter weitergeleitet werden. Außerdem will er sich die Möglichkeit bewahren einzugreifen, wo Asylbewerber auf die schiefe Bahn geraten, sagte Palmer dem SWR.