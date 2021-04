Nachfolger für Landarzt-Praxen sind schwer zu finden. Immer weniger junge Menschen wollen Hausarzt werden. Die Universität Tübingen will daher mit einem speziellen Programm mehr Hausärzte ausbilden.

Bei dem Programm "Landarzt-Track" arbeiten Regionen und Universitäten zusammen. Nach zwei Jahren hat nun eine Arbeitsgruppe ihre Ergebnisse vorgelegt. An der Universitätsmedizin in Tübingen will man jetzt durchstarten. Prof. Stephanie Joos leitet das Institut für Allgemeinmedizin an der Universität Tübingen. Die Allgemeinmedizin ist das Kernfach für die Ausbildung von Hausärzten. Die will Professorin Joos attraktiver machen, angefangen bei dem zweiwöchigen Blockpraktikum im zehnten Semester in einer Landarztpraxis. Das Praktikum soll den Studierenden zeigen, wie attraktiv es ist, Landarzt zu sein.

Uni arbeitet mit 250 Lehrpraxen zusammen

Die Universität Tübingen arbeitet mit 250 Lehrpraxen zusammen, zwei Drittel davon liegen auf dem Land zwischen Stuttgart und Bodensee. Allerdings haben Studierende Nachteile, weil sie zum Beispiel lange Anfahrtswege in Kauf nehmen müssen. Deswegen hat die Professorin das Programm "Land plus" mit ins Leben gerufen, bei dem die Studierenden finanziell unterstützt werden. Solche Kooperationen gibt es einige, zum Beispiel auch mit Lehrkrankenhäusern in Calw und Freudenstadt. Aber die passieren eher unkoordiniert, sagt Studiendekan Professor Stephan Zipfel, der mit Joos in einer Arbeitsgruppe des Landes saß. Nun gelte es regionale Gesundheitsallianzen zu schmieden.

Digitale Ausstattung spielt große Rolle

Neben der besseren Zusammenarbeit spielt auch die digitale Ausstattung der Landarztpraxen eine große Rolle. Die jungen Ärzte sollen nicht das Gefühl haben, sie bekommen von den neuesten Entwicklungen in der Medizin nichts mehr mit. Mehr Hausärzte könnte auch die Studienreform bringen, die ab 2025 greift. Dann ist Allgemeinmedizin für die Facharztausbildung Pflicht. Zunächst müssen aber die Tübinger Universitätsmediziner eine Modellregion ausgucken, mit der man in den nächsten Jahren zusammenarbeiten und die Ideen umsetzen möchte. Landkreis-Bewerber gibt es einige.