Land fördert Machbarkeitsstudie zur Albbahn

Das Land fördert eine Machbarkeitsstudie zur Reaktivierung der Albbahn, das teilte das Reutlinger Landratsamt mit. Danach zahle das Land zu 75 Prozent der Kosten und einen Betrag in Höhe von maximal 200.000 Euro. Den Bahnstrecken Engstingen - Gammertingen und Engstingen - Münsingen - Schelklingen wurde laut Mitteilung in einer Untersuchung bereits im Vorfeld ein lohnenswertes Fahrgastpotential bei der Umsetzung der Regionalstadtbahn Neckar-Alb bescheinigt. Spätestens wenn die Regionalstadtbahn Neckar-Alb aus Richtung Reutlingen Engstingen erreiche, müssten auch die Verkehre auf der Albbahn attraktiv gestaltet sein, um für die Menschen als Zu- und Abbringer in Engstingen attraktive Verbindungen zu schaffen, so das Reutlinger Landratsamt.