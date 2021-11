Land plant Reaktivierung der LEA Meßstetten

per Mail teilen

Das Land will das ehemalige Kasernengelände in Meßstetten (Zollernalbkreis) wieder als Landeserstaufnahmestelle für Flüchtlinge nutzen. Das bestätigte Meßstettens Bürgermeister Frank Schroft.

Die Entscheidung ist laut Meßstettens Bürgermeister Schroft noch nicht endgültig gefallen. Die Pläne sind aber konkret: Am Montag habe es in Meßstetten ein Gespräch unter anderem mit Staatssekretär Siegfried Lorek (CDU) gegeben, der im Land für das Thema Migration zuständig ist. In den kommenden Tagen und Wochen soll weiter verhandelt werden mit Behörden und der Landesregierung.

Das ehemalige Bundeswehrgelände in Meßstetten

Im Zollernalbkreis ist man nicht begeistert über die Pläne des Landes. Zwischen 2014 und Ende 2017 waren in Meßstetten insgesamt 28.000 Flüchtlinge untergebracht. Der ganze Ort war im Ausnahmezustand. Mit riesigem Einsatz, auch von vielen Ehrenamtlichen, hat man die Herausforderung damals gemeistert. Als die Landeserstaufnahmeeinrichtung geschlossen wurde, hat man überlegt, wie die Gebäude weiterhin sinnvoll genutzt werden können.

Mehrere Pläne sind gescheitert – beispielsweise die für ein Großgefängnis oder eine Polizeischule in Meßstetten. Der Landkreis baut zurzeit ein Gebäude vor den Toren der einstigen Kaserne um, zuletzt war das Impfzentrum des Zollernalbkreises auf dem Gelände untergebracht.

Stadt und Zweckverband lehnen Pläne ab

Vor allem aber soll auf einem Teil des ehemaligen Bundeswehrgeländes ein interkommunaler Industrie- und Gewerbepark entstehen. Die Planungskosten sind laut Frank Schroft bereits siebenstellig. Es gibt Anfragen von Unternehmen. Sowohl die Stadt Meßstetten als auch der Zweckverband Interkommunaler Industrie- und Gewerbepark Zollernalb (IIGP) lehnen die Pläne deshalb ab, dass auf dem Gelände wieder Geflüchtete unterkommen sollen.