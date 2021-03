Das Land Baden-Württemberg fördert erneut den Breitbandausbau. Im Schwarzwald-Baar-Kreis sind es rund 12 Millionen Euro. Das Geld soll dort in 16 unterschiedliche Projekte fließen.

Insgesamt investiert das Land in einer neuen Übergaberunde laut Minister Strobl (CDU) über 150 Millionen Euro in die Breitbandförderung. Im Zollernalbkreis bekommen fünf Städte und Gemeinden zusammen rund 2,5 Millionen Euro Zuschuss: nämlich Haigerloch, Nusplingen, Bisingen, Schömberg und Albstadt.

Glasfaserkabel sollen eine zuverlässige Internet-Versorgung gewährleisten. (Symbolbild) dpa Bildfunk picture alliance/Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/dpa

In den Kreis Reutlingen fließen über 2,8 Millionen Euro, der Großteil in den Breitbandausbau von Trochtelfingen. Ein kleiner Teil geht an die Gemeinde Römerstein.

Zusammenarbeit über Landkreisgrenzen

Baiersbronn im Kreis Freudenstadt will mit Seebach im Ortenaukreis zusammenarbeiten. Sie planen, das Nationalparkhotel Schliffkopf im Kreis Freudenstadt mit Glasfaserkabeln aus dem Ortenaukreis zu erschließen. Das Land nennt das eine pragmatische und kostengünstige Lösung über Landkreisgrenzen hinweg. Es fördert das Projekt mit 30.000 Euro.

"Schnelles Internet wichtig für Alltag"

Der Anschluss an ein schnelles Internet werde aktuell immer wichtiger, sagte Ministerin Hoffmeister-Kraut (CDU). In Zeiten, in denen Homeoffice und Homeschooling feste Bestandteile des Alltags seien, müsse auf das Internet Verlass sein. Sie habe selber in Videokonferenzen erlebt, wie wichtig ein stabiles Internet gerade in der Coronazeit ist.