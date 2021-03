Das Land fördert die Sanierung von Schulen mit insgesamt rund 100 Millionen Euro. Das teilt das Kultusministerium mit. In Metzingen wird etwa die Schönbein-Realschule saniert. Hierfür gibt es eine Förderung vom Land in Höhe von für rund 178.000 Euro. 326.000 Euro gehen an das Berufliche Schulzentrum in Albstadt, und mit einer knappen Million Euro werden Bauarbeiten am Gymnasium Schramberg gefördert. Der Gewerblichen und Hauswirtschaftlichen Schule in Horb stehen fast 840.000 Euro zur Verfügung. Schulträger, die bei der aktuellen Förderung nicht berücksichtigt wurden, können einen Förderantrag für das Haushaltsjahr 2021 bis Mitte April stellen.