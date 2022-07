per Mail teilen

Das Land fördert zwei Gesundheitszentren in der Region. Das Gesundheitszentrum in Hohenstein (Kreis Reutlingen) soll nach Angaben des Sozialministeriums rund 240.000 Euro erhalten. Das Primärversorgungszentrum in Pfullendorf (Kreis Sigmaringen) wird mit 180.000 Euro gefördert. Die Zentren sollen die medizinische Erstberatung und Grundversorgung auf dem Land sichern.