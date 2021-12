per Mail teilen

Der Gemeinderat in Horb (Kreis Freudenstadt) hat am Dienstag einstimmig beschlossen, dass an der neuen Hochbrücke über den Neckar Lärmschutzwände gebaut werden sollen. Die Stadt stellt dafür gut 400.000 Euro zur Verfügung. Mit der neuen Umfahrung der B32, zu der die Hochbrücke gehört, soll die Innenstadt von Horb entlastet werden.