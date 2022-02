Umfassende Maßnahmen gegen Lärm

per Mail teilen

Die Stadt Schwäbisch Gmünd plant umfassende Maßnahmen gegen Verkehrslärm. Am Mittwoch hat der Bauausschuss des Gemeinderats den sogenannten Lärmaktionsplan beraten.

Das werden zahlreiche Projekte, sagte ein Sprecher der Gmünder Stadtverwaltung, und es werde am Ende um viele Millionen Euro gehen. Vor allem die Durchgangsstraßen leiden unter Verkehrslärm. Zu den geplanten Maßnahmen zählen neue Fahrbahnbeläge und Lärmschutzwände, Tempolimits und neue Tempo 30-Zonen, aber auch mehr Bus- und Radverkehr. Die Diskussion, wo was sinnvoll ist, hat am Mittwochnachmittag im Bauausschuss begonnen, wird dann im Gemeinderat fortgesetzt und wird voraussichtlich mehrere Monate dauern.