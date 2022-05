Stadt testet längere Öffnungszeiten für Außengastronomie

Die Stadt Tübingen testet ab Mitte Juni längere Öffnungszeiten für den Außenbereich von Gaststätten und Bars. Laut Mitteilung dürfen Gäste vielerorts bis Ende Juli eine Stunde länger bewirtet werden. In dieser Zeit wird der städtische Ordnungsdienst verstärkt kontrollieren. Die Ergebnisse des Tests sollen helfen zu entscheiden, ob dauerhaft längere Öffnungszeiten sinnvoll sind. Einerseits wolle man die Gastwirte, die durch die Corona-Pandemie finanziell angeschlagen seien, entlasten, andererseits die Altstadt nachts ruhiger machen, so die Stadt. Die Gäste seien dann vielleicht eher in Bars, wo die Wirte eingreifen können, wenn es laut wird, anstatt sich in Grüppchen in der Innenstadt zu treffen.