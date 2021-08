per Mail teilen

Das Tübinger Landgericht hat zwei Ladendiebe zu 36 und 38 Monaten Gefängnis verurteilt. Sie haben aus Müller-Drogerien Waren im Wert von rund 30.000 Euro gestohlen. Die beiden Männer waren von Belarus nach Deutschland gekommen. In 50 Müller-Filialen hatten sie dann Parfüms, Rasierklingen und Zahnbürsten gestohlen - unter anderem in Tübingen, Nagold und Freudenstadt. Aufgeflogen waren die beiden in Münsingen im Kreis Reutlingen. Dort wurden sie erkannt, als sie zum zweiten Mal auf Diebestour waren. Ihre Geständnisse wertete das Gericht als strafmildernd.