Schüler vom Firstwald-Gymnasium in Kusterdingen gewinnt bei "Jugend debattiert"

Daniel Grützmacher vom Firstwald-Gymnasium in Kusterdingen (Kreis Tübingen) kann sich seit dem Wochenende als bester Debattiernachwuchs in Deutschland bezeichnen. Der 15-Jährige gewann in Berlin den Wettbewerb "Jugend debattiert" in seiner Alterstufe. Er habe die Jury mit seiner Rede über das vorgegebene Thema "Sollen digitale Werbeanlagen im öffentlichen Straßenraum verboten werden?" überzeugt, hieß es in einer Mitteilung. Die Jury bewertete vor allem Sprachkenntnis, Ausdrucksvermögen und Gesprächsfähigkeit. Bundesweit hatten sich 200.000 Schüler und Schülerinnen beworben.