Die Ortsdurchfahrt Gundelfingen ist gesperrt, weil möglicherweise Felsen herunterstürzen. Bis die Felsen gesichert sind, dauert es aber eine Weile. Der Grund sind brütende Vögel.

Es ist nur ein Katzensprung von Wittstaig zum Oberdorf von Münsingen-Gundelfingen (Landkreis Reutlingen). Die beiden Teile des Orts Gundelfingen liegen in Sichtweite zueinander. Jetzt aber ist die Kreisstraße, gesperrt, die die beiden Siedlungen im Lautertal verbindet. Am Hang oberhalb drohen laut Landratsamt Felsbrocken abzustürzen. Für Anwohner und Gastronomen ein Ärgernis. Vor allem, weil das Landratsamt erst am vergangenen Freitag mitgeteilt hat, dass die Straße bis möglicherweise September gesperrt sein wird.

Gastronomen: Gäste könnten ausbleiben

Georg Erzberger führt das Bauhof-Stüble in Gundelfingen. Am Wochenende möchte er für den Sommer öffnen. Doch nun befürchtet er, dass die Straßensperrung Urlaubsgäste und Ausflügler abschrecken könnte.

Wir werden mit Sicherheit 50 Prozent unserer Gäste verlieren.

Außerdem ist Erzberger Landwirt und muss mit seinen Landmaschinen normalerweise die gesperrte Straße entlangfahren. Da das nun nicht mehr geht, müsste er einen Umweg von zwanzig Kilometern auf sich nehmen, um seine Felder zu erreichen.

Die Gastronomen Markus König und Georg Erzberger sind verärgert: Sie fürchten, dass durch die Straßensperrung Gäste ausbleiben. SWR

Auch Markus König ist von der Sperrung betroffen. Sein "Landhotel Wittstaig" ist jetzt vom Oberdorf abgeschnitten. "Wir sollten bald eine Lieferung Heizöl bekommen, ich weiß nicht, ob der Lastwagen noch bis zu mir kommt", sagt er. Der Busverkehr wird über eine schmale Straße auf der anderen Seite der Lauter umgeleitet. Der normale Straßenverkehr darf dort aber nicht fahren. Und für Schwerlastverkehr ist die Straße nicht ausgelegt.

Auch der Wanderweg zur Burgruine Hohengundelfingen ist gesperrt. Er beginnt direkt beim Hotel von Markus König.

Auch hier am Wanderweg zur Burgruine Hohengundelfingen: kein Durchkommen mehr möglich. SWR

Landratsamt: Geschützte Vogelarten brüten am Hang

Laut dem Reutlinger Landratsamt war die Sperrung unumgänglich: "Die Standsicherheit des sogenannten Nadelfelsens ist gefährdet. Zudem drohen zahlreiche großvolumige Felskörper aus dem Oberhang auf die Fahrbahn zu stürzen", teilte das Landratsamt auf SWR-Nachfrage mit.

Die absturzgefährdeten Felsbrocken entfernen können die Spezialisten aber noch nicht. Denn in dem Naturschutzgebiet leben mehrere geschützte Tierarten. Zum Beispiel könnten dort momentan Uhus und Kolkraben brüten. Deshalb kann es laut Landratsamt sein, dass die Straßensperrung bis September dauert.

Warum die Sperrung so plötzlich bekannt gegeben wurde

Erst am Freitag hat das Landratsamt die Sperrung angekündigt, auch Münsingens Bürgermeister Mike Münzing hat erst aus einer Pressemitteilung davon erfahren, wie er dem SWR bestätigte. Es gab wohl geologische Gutachten, die dem Landratsamt eine Frist bis Ende März gesetzt hatten. Einen Antrag, davon befreit zu werden, habe das Regierungspräsidium aber abgelehnt. Deshalb musste das Landratsamt nun schnell reagieren.

Dass die Sperrung für Anwohner und den kompletten Straßenverkehr durch das Lautertal ein Problem ist, das sieht auch das Landratsamt: "Deshalb werden aktuell die Umleitungsverkehre optimiert und Lösungen für Radverkehr, ÖPNV, PKW-Verkehr und Schwerlastverkehr gesucht."