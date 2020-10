In Altensteig (Kreis Calw) hat ein betrunkener Autofahrer am Sonntag eine Spur der Verwüstung durch den Ort gezogen. Am Ende waren er und seine Beifahrerin schwer verletzt. Der Mann hatte laut Polizei beim Ausparken eine Hausmauer gerammt. Danach war der Reifen platt. Im Anschluss kam der Fahrer mit dem Auto von der Straße ab, überfuhr ein Blumenbeet, rammte einen Betonpfeiler, eine Straßenlaterne und ein weiteres Haus in Altensteig. Der Mann und seine Beifahrerin waren nicht angeschnallt. Beide kamen ins Krankenhaus.