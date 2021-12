per Mail teilen

Unbekannte haben von Sonntag auf Montag mehrere Kupferbleche und Fallrohre in Erlaheim (Zollernalbkreis) gestohlen. Laut Balinger Polizei ist dadurch ein Schaden von rund 2.000 Euro entstanden. Die Ermittler prüfen derzeit, ob ein Zusammenhang mit Kupferdiebstählen an Weihnachten in Schömberg (Kreis Calw) besteht. Dort wurden Regenrohre aus Kupfer von Wohnhäusern, Garagen und Carports im Wert von rund 1.000 Euro gestohlen.