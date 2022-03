Expressionisten wie Franz Marc werden in der Tübinger Kunsthalle ausgestellt

Götz Adriani zählt zu den Menschen, die die deutsche Museumslandschaft im 20. Jahrhundert ganz entscheidend prägten. Sein Name ist untrennbar verbunden mit der Kunsthalle Tübingen, aber er leitete auch das Museum für Neue Kunst am Karlsruher ZKM. Kurz bevor er 2005 das offizielle Rentenalter erreichte, sagte eine Mitarbeiterin über ihn: "In Karlsruhe ist er so präsent, dass wir von ewigem Leben ausgehen." mehr...