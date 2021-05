Gegenüber der Kunsthalle Tübingen steht ein Hochhaus aus den 60-er Jahren. Für das Projekt "Außer Haus" wurden drei seiner Wände verkleidet.

Die drei leeren Flächen des grauen, achteckigen Betonbaus schienen Kunsthallenchefin Nicole Fritz, die ihr Büro genau gegenüber hat, wie geschaffen für Kunst. Zuletzt hat 2019 die Berliner Künstlerin Bettina Pousttchi Fenster auf den fensterlosen Flächen erscheinen lassen.

Die Kunsthalle ist "Außer Haus". Die Grafik auf dem Gebäude holt dessen Lichthof von innen nach außen. Pressestelle Annett Zinsmeister, VG Bild-Kunst, Bonn 2021

Nun hat die in Stuttgart geborene Künstlerin Annett Zinsmeister, deren Werke auch schon im renommierten Museum of Modern Art in New York ausgestellt wurden, sich etwas für die ausgefallene Ausstellungsfläche überlegt.

Annett Zinsmeisters Kunstwerk will den Blick des Betrachters überraschend lenken

Auf einer Gesamtfläche von jeweils zwanzig auf knapp sieben Meter verjüngen sich riesige Achtecke in unterschiedlichen Grautönen. So entsteht der Eindruck, der Betrachter schaue nach unten in ein schwarzes Loch, oder nach oben in den Himmel. Die Idee hinter der irritierenden optischen Täuschung: den Blick von außen nach innen und von innen nach außen zu lenken. Die Vorlage für das dreidimensionale Raumerlebnis von Annett Zinsmeister ist ein Foto vom Lichthof im Inneren des Gebäudes.

Eine Mischung aus Fotografie, Malerei und Grafik

Mit einem komplizierten digitalen Verfahren hat Zinsmeister das Foto des Lichthofs so sehr verfremdet, dass kaum auszumachen ist, ob das Bild nun Fotografie, Malerei oder Grafik ist. Hybrid nennt sie die Technik. Das Ergebnis schickte sie an eine Spezialfirma, die es auf rund 50 Kilogramm schwere, winddurchlässige Gewebebahnen übertragen hat.

Die riesigen Bahnen auf dem Gebäude aufzuziehen, war eine Herausforderung: Es bestand die Sorge, der Wind könnte sie packen und weit forttragen. SWR Bärbel Schlegel

Kunsthalle zeigt Präsenz in Tübingen

Die Kunsthalle Tübingen will mit ihrem "Außer Haus"-Projekt mit Kunst auf die Stadt reagieren und auch in Zeiten der Pandemie im öffentlichen Raum präsent sein.