Die Kunsthalle Tübingen hat bei der Auszeichnung "Europäisches Museum des Jahres 2021" keinen Preis bekommen. Dennoch sind die Macher der Kunsthalle stolz, eines von 27 nominierten Häusern gewesen zu sein. Bewerben konnten sich für den jährlich verliehenen Preis neue oder neu renovierte Museen. Die Tübinger Kunsthalle wurde vor drei Jahren neu aufgestellt und hat nach Ansicht von Direktorin Nicole Fritz gut in das Konzept des Preises gepasst. Der Preis ging am Donnerstagabend an das Museum für geheime Überwachung "House of Leaves" in der albanischen Hauptstadt Tirana.