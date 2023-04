Kundgebung der IG Metall bei Mercedes Benz in Reutlingen

Die Gewerkschaft IG Metall hat Beschäftigte des Kfz-Gewerbes in Reutlingen am Montag zum Warnstreik aufgerufen. Beim Mercedes-Benz Logistik-Center fand eine Kundgebung statt.

Wir wollen endlich mehr Kohle, das hat die Arbeitgeberseite nicht verstanden, so Gewerkschaftssekretär Michael Bidmon von der IG Metall Reutlingen-Tübingen bei der Kundgebung. Ob beim Tanken, bei der Steuer oder beim Einkaufen spüre man, dass die Inflation das Gehalt auffresse. Das Angebot der Arbeitgeberseite von 3 Prozent mehr Lohn in diesem und im nächsten Jahr decke nicht einmal einen Bruchteil dessen, was man zu bezahlen habe, so Bidmon.

Die Gewerkschaft IG Metall hat bei Merceder Benz in Reutlingen zur Kundgebung für mehr Lohn aufgerufen. SWR Anne Schmidt

Warnstreik in vier Betrieben

Im Logistik-Center der Mercedes Benz AG im Industriegebiet Mark West in Reutlingen haben am Montagvormittag rund 100 Beschäftigte ihre Arbeit für eine Stunde niedergelegt. Sie forderten 8,5 Prozent mehr Lohn. Am ersten Warnstreiktag der Kfz-Tarifrunde 2023 rief die IG Metall auch Beschäftigte der Betriebe Daimler Truck und Mercedes Benz in Pfullingen sowie MAN in Kirchentellinsfurt zu Warnstreiks auf. Sie sollten eine Stunde früher nach Hause gehen.