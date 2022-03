Kundgebung gegen Stellenabbau bei Walter AG

Rund 400 Demonstrierende haben nach Gewerkschaftsangaben am Samstag an einer Kundgebung vor den Toren des Tübinger Werkzeugherstellers Walter AG teilgenommen. Es ging um den geplanten Abbau von über 100 Arbeitsplätzen, weil ein Teil der Produktion nach China verlagert werden soll. Die IG Metall wirft der Walter AG vor, Arbeitsplätze einzig zur Profitmaximierung zu streichen, obwohl das Unternehmen hoch profitabel arbeite. Die Geschäftsführung hatte als Grund für die Entscheidung den hohen Kostendruck in Deutschland und die Wachstumsmöglichkeiten in Asien angeführt. Die Demonstrierenden haben die Walter AG aufgefordert, ihre Entscheidung auch im Hinblick auf die angespannte Weltlage zu überdenken.