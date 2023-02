Kulturnacht 2023 in Reutlingen abgesagt

per Mail teilen

Die Kulturnacht in Reutlingen ist aus finanziellen Gründen abgesagt worden. Die Stadt Reutlingen kann die Veranstaltung nicht bezuschussen. Ihre Kassen sind leer.

Die Reutlinger Kulturnacht fällt dieses Jahr wieder aus. Seit 2007 hatte sie alle zwei Jahre stattgefunden. Musiker, Schauspieler und andere Künstler verwandelten die Stadt in eine große Kulturveranstaltung.

Die Kulturnacht wurde vom Verein "Netzwerk Kultur Reutlingen" organisiert. Das Wochenende vom 23. September 2023 war für die nächste Reutlinger Kulturnacht vorgesehen. Sie finanzierte sich laut Homepage des Vereins mithilfe eines städtischen Zuschusses und Sponsoring. Doch dieses Jahr gibt es, wie auch schon 2021, keinen Zuschuss von der Stadt Reutlingen. "Die beantragten Mittel in Höhe von 36.000 Euro wurden nicht genehmigt", teilte die Stadt mit. Der Grund: Die Kassen sind leer. Das Geld, das die Stadt zur Verfügung hat, will sie nach eigenen Angaben Vereinen und Institutionen zukommen lassen, damit diese durchhalten. Eine Veranstaltung wie die Kulturnacht könne man aber auch in ein paar Jahren neu beleben.

"Leider ist es trotz ausdauernder Bemühungen unseres Vereins und des Kulturamts nicht gelungen, die Finanzierung sicher zu stellen."

Kleiner Ersatz für Kulturnacht in Reutlingen

Der Verein "Netzwerk Kultur Reutlingen" hatte sich um eine Förderung bemüht. Den Verantwortlichen sei es leider nicht gelungen, das Geld bereitzustellen. Der Verein will dennoch am 23. September eine Veranstaltung auf der Bühne des echaz.Hafen organisieren. Ein Ersatz sei dies aber nicht und soll es auch nicht sein, so der Verein.