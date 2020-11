Die Kleinkunstbühne K3 in Winterlingen (Zollernalbkreis) bietet an den Adventssonntagen einen Lieferdienst für Kultur. Fünf verschiedene Künstler können sich Kulturfreunde exklusiv bestellen. Ungefähr 15 Minuten dauert ein Auftritt vor dem Haus. Sigrid Maute zum Beispiel erzählt Märchen, schwäbische Gedichte gibt es von Friedel Kehrer von den "Bronnweiler Weibern". Ebenso auf der Lieferkarte steht das Puppentheater "Kübel wie Eimer" Die Leiterin der Kleinkunstbühne K3 hat sich den Lieferservice "Kultur @ home" ausgedacht. Sie wolle damit in der Coronakrise ein bisschen Freude und Spaß in die Häuser bringen und zeigen, dass Kultur wichtig ist.