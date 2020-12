Der Corona-Kultursommer in der Region

Mitarbeiter beschäftigt, Kultur geboten, wenig verdient

In normalen Jahren bietet die Region im Sommer Kulturelles an allen Orten, auf allen Bühnen. In diesem Sommer war das schwierig, mit Abstandsregeln und Hygieneschutz. Trotzdem haben viele Städte und Kulturschaffende Lösungen gefunden.