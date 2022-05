"Kultur vom Rande" findet wieder statt

Zweimal musste es wegen Corona abgesagt werden. Nun kann das inklusive Kulturfestival "Kultur vom Rande" in Reutlingen wieder stattfinden. Es beginnt am Samstag zum ersten Mal mit einem extra Event beim Skatepark zwischen Stadthalle und Busbahnhof. Hier gibt es Workshops zu Rollstuhl-Skating, Hip Hop-Events sowie am Abend verschiedene Live-Auftritte. Die Veranstalter hoffen auf viele Teilnehmende in Reutlingen, vor allem auf Rollstuhlfahrer, die im Skatepark ihre Mobilität ausprobieren können. Anleitungen gibt es von Deutschlands erstem professionellen Rollstuhl-Skater aus Hamburg. Beim inklusiven Kulturfestival "Kultur vom Rande" steht das Zusammenspiel von Menschen mit und ohne Behinderung im Vordergrund. Sie spielen zusammen Theater, es gibt Konzerte und Kunstausstellungen.