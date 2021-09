Waschmaschine für Kürbisse in Seebronn

per Mail teilen

Der Herbst ist Kürbiszeit. Jetzt werden Hokkaido und Butternuss geerntet. Familie Weimer aus Rottenburg-Seebronn im Kreis Tübingen hat Landwirtschaft und verkauft Kürbisse ganz ohne Dreckklumpen.

Kürbis-Waschmaschine der Familie Weimer in Seebronn (Kreis Tübingen) SWR

800 verschiedene Kürbissorten gibt es - und stolze 250 Sorten kann man bei Familie Weimer kaufen. Die Weimers betreiben zwischen Rottenburg-Seebronn im Kreis Tübingen und Bondorf im Kreis Böblingen eine Landwirtschaft. Sie verkaufen an mehreren Ständen überall in der Region ihre Kürbisse – und die sind blitzeblanke sauber und leuchten.

Sonderanfertigung aus Bayern

Die Kürbiswaschmaschine steht in seiner großen Halle und ist Bernhard Weimers ganzer Stolz. Gut zweieinhalb Meter lang ist die Maschine aus silber-glänzendem Edelstahl. Zwischen 10.000 und 20.000 Euro hat sie gekostet, gebaut von einem Tüftler aus Bayern genau nach Weimers Wünschen. Von außen fast unscheinbar. Aber ihre wahre Stärke liegt sowieso im Innern.

Von oben schießt Wasser aus den Düsen

Handballgroße Halloweenkürbisse mit kleinen Dreckklumpen an der orangenen Schale drehen und wenden sich, werden abgespült und geputzt. Von oben schießt Wasser aus kleinen Düsen auf die Früchte. Nach wenigen Sekunden sind die Kürbisse durch die Maschine gekugelt und werden am Ende von Weimers Frau Doris in Empfang genommen.

Doris Weimer un dihr Sohn mit der Kürbis-Waschmaschine SWR

Waschmaschine ist ökologisch

Seit 20 Jahren bauen die Weimers Kürbisse an. Bis vor drei Jahren mussten sie jeden, egal ob kleinen Zierkürbis, länglichen Spaghetti -Kürbis oder sternförmigen Patisson, per Hand säubern. Ein Mordsgeschäft. Schnell geht das jetzt mit er Maschine und ökologisch ist es auch: denn für die Kürbiswaschmaschine wird ausschließlich Regenwasser vom Hallendach benutzt. Die gewaschenen Kürbisse liegen anschließend zum Trocknen in einer Kiste, leuchtend orange.