Skandale in der Fleischindustrie, Diskussionen um Massentierhaltung und Klimawandel - es gibt viele Gründe, auf Fleisch zu verzichten. Wissenschaftler an der Hochschule Reutlingen arbeiten an einer Alternative: Sie isolieren tierische Zellen und vermehren sie.

Es komme darauf an, ausreichend Zellen für eine große Produktionsmenge zur Verfügung zu haben, so Prof. Petra Kluger von der Reutlinger Hochschule. Die Basis liefern derzeit Schlachtabfälle, kleine Proben aus Muskeln und Fett, aus denen sich Zellen isolieren lassen. Eine Zelle aus Schweine- oder Rindfleisch ließe sich zu Millionen von Zellen "Laborfleisch" vervielfältigen.

Prof. Petra Kluger von der Hochschule Reutlingen will künstliches Fleisch als neues Lebensmittel etablieren SWR Sarah Beschorner

Damit kann künstliches Fleisch in allen Formen hergestellt werden. Die isolierten Zellen wachsen im Reutlinger Labor bei 37 Grad in einem Inkubator, einem Brutkasten. Anschließend kommen sie in einen 3D-Drucker. Das Gerät von der Größe einer Mikrowelle liefert die Vorstufe von künstlichem Fleisch.

Die Form allein macht noch kein Steak

Dieses Material kann in beliebige Formen gebracht werden. Man könnte es in Steak-Form bringen. Die Wissenschaftlerin Petra Kluger möchte trotzdem nicht von Steaks reden. Die Konsumenten könnten falsche Erwartungen haben. So perfekt wie die Natur könne der Mensch vielleicht noch kein Steak erzeugen.

Fleisch mit Algenextrakt

Das künstliche Fleisch solle herkömmliches auch nicht ablösen. Die Forscher an der Hochschule Reutlingen können sich vielmehr vorstellen, dass ganz neue Produkte entstehen. Für Schwangere wäre Fleisch mit mehr Folsäure denkbar, machbar wären auch Kombi-Nahrungsmittel mit Nährstoffen aus Algen. Solche Produkte könnten schon in einigen Jahren auf den Markt kommen, so die Reutlinger Wissenschaftlerin.