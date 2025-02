KI spielt auch bei Wahlkämpfen eine immer größere Rolle. Darum ging es bei einer Veranstaltung in Tübingen. Wie vermeiden wir es, auf Fälschungen hereinzufallen?

Künstliche Intelligenz wird immer besser, sagen Fachleute. Das heißt auch, dass man Bildern und Videos immer schlechter ansehen kann, ob sie echt sind. KI hat aber auch ihr Gutes. Um all diese Aspekte ging es bei einer Veranstaltung in Tübingen. Eingeladen hatte unter anderem die Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg .

KI-Experte warnt vor "gekochtem Frosch"

Der KI-Experte Thomas Staehelin geht davon aus, dass KI langfristig massive Auswirkungen auf unsere demokratischen Gepflogenheiten haben wird. Wir müssten aufpassen, dass wir keine "gekochten Frösche" werden. Aus heißem Wasser springe ein Frosch sofort heraus. Setze man ihn in lauwarmes Wasser und erhitze dieses langsam, merke er nicht, wie ihm geschieht. Und bleibe sitzen, bis er gekocht sei.

Der KI-Experte Thomas Staehelin rät zu einem mündigen, kritischen Umgang mit den Erzeugnissen künstlicher Intelligenz. SWR Peter Binder

Wir gewöhnen uns an Praktiken, die vor zehn Jahren nicht möglich gewesen wären, meint Staehelin. Etwa wenn dass wir in den sozialen Medien stetig mit Halbwahrheiten penetriert werden - die kann man mit KI in kürzester Zeit generieren. Bald halten wir es für normal, sagt Staehelin. Halbwahrheiten seien dabei weitaus effektiver als glatte Lügen, erklärt er. Denn wir neigen dazu, Dinge zu glauben, die zu Dingen passen, die wir ohnehin schon glauben.

Besorgte Besucher: Was kann man noch glauben?

Das Tübinger Publikum zeigte sich interessiert und besorgt. Man wisse ja wirklich bald nicht mehr, was man noch glauben könne und was nicht, meinte ein Mann. Eine Frau sagte, sie mache ich sich auch Sorgen wegen Halbwahrheiten im Netz und in den sozialen Medien, die nicht ganz erlogen seien, und uns damit umso leichter beeinflussen könnten.

Strengere Regeln - mehr Innovation?

Staehelin spricht sich für strenge Regularien für KI aus. Die seien auch keine Innovations-Bremse, im Gegenteil, sagt er. Gerade, wo man mit neuen Einschränkungen arbeiten müsse, entwickle sich etwas, komme man auf neue Ideen.

Für uns Bürger und Bürgerinnen hat Staehelin einen einfach klingenden Vorschlag: Wir sollten der KI so viel glauben wie unserem Nachbarn. Wenn der uns sagt, wen wir wählen sollen, glauben wir ihm ja auch nicht einfach. Wir fragen nach, wir zweifeln an, wir diskutieren.

Man könne auch der KI gemeine Fragen stellen. In Diskurs mit der Künstlichen Intelligenz gehen. Und man könne sie beim Lügen erwischen.

KI als Hilfe bei der Meinungsbildung

Der KI-Berater Max Mundhenke verglich Künstliche Intelligenz mit einem Hammer. Mit dem könne man viel Unheil anrichten. Aber man könne damit auch Häuser bauen und Nägel einschlagen. Als produktiven Einsatz von Künstlicher Intelligenz stellte er eine Reihe von Bildern vor.

Mit Parteiprogrammen gefüttert zeigt die Künstliche Intelligenz futuristische Städte. Bilder, die man nicht als echte Zukunftsvisionen sehen darf, die aber zum Nachdenken anregen können. SWR Peter Binder

Um sie zu erstellen, hatte er Künstliche Intelligenz mit Parteiprogrammen gefüttert. Die sollte ihm dann Bilder ausspucken, wie unsere Zukunft aussehen würde, wenn die jeweilige Partei ihr Programm zu 100 Prozent umsetzen könnte .

Mundhenke legt Wert auf die Feststellung, dass keines der Bilder eine realistische Zukunftsvision zeigt. Aber das sei auch nicht ihr Ziel. Man solle vielmehr Lust darauf bekommen, Politik bildlich wahrzunehmen. Auch müsse man sich klar machen, welche Zukunftsvision dabei die beste für einen persönlich sei.

Kandidaten mit KI-Bildern ihrer Parteiprogramme konfrontiert

Die Direktkandidaten vieler der dargestellten Parteien für den Wahlkreis Tübingen-Hechingen waren bei der Veranstaltung dabei. Die meisten waren zufrieden damit, wie ihre Programme bildlich umgesetzt waren. Viele bemängelten aber, dass man nur Städte auf den Bildern sieht, obwohl bei uns viel mehr Menschen in Dörfern leben.

Das Leben auf dem Land vermisste auch FDP-Kandidat Julian Grünke auf der Darstellung des Programms seiner Partei. Sonst zeigte er sich recht zufrieden. Der SPD-Kandidat Florian Zarnetta fragte sich, woher die Hochhäuser auf "seinem" Bild stammen. Der CDU-Kandidat Christoph Naser hätte sich neben der Deutschland-Flagge auf "seinem" Bild auch eine Europa-Flagge gewünscht.

KI zeigt Zukunftsbilder ohne Bestandsschutz

Asil Kücük von den Grünen meinte, wie auf "ihrem" Bild könnte es in Deutschland frühestens in 150 Jahren aussehen, da alle Gebäude neu und futuristisch seinen. Die Grünen wollten aber keine bestehende und funktionierende Infrastruktur abreißen. Für das Bündnis Sarah Wagenknecht war Günter Herbig da. Er meinte, er finde sich auf "seinem" Bild überhaupt nicht wieder. Zum Beispiel wolle das BSW sicher keine Atomkraftwerke in die Städte setzen.

KI bietet immer andere Ergebnisse an

KI-Berater Max Mundhenke hatte Erklärungen für die Irritationen: Die Künstliche Intelligenz habe sich vermutlich "entschieden", Städte darzustellen, weil sich darauf mehr Details unterbringen lassen als auf Dorf- und Landschaftsbildern. Sicher ließe sich das nicht sagen, da man nie wisse, wie die KI vorgegangen ist. Zwei Aufträge an dieselbe KI mit der derselben Aufgabenstellung ergäben auch nie genau dasselbe Bild, erklärte er.

Fachpublikum war dabei, aber auch viele Privatleute. Die Veranstaltung über Künstliche Intelligenz im Wahlkampf in Tübingen war gut besucht. SWR Peter Binder

Bei ihrer Darstellung der Zukunfts-Visionen habe die KI auf das zurückgegriffen, was sie aus dem Internet "kannte". Bilder von Städten sind dort vielfach Bilder von Großstädten in Amerika oder Asien, mit Hochhäusern, wie man sie in Deutschland allenfalls aus Frankfurt am Main kennt. Abstrakte Inhalte, die sich nicht bildlich darstellen lassen, blieben auf den Bildern ausgespart. Mundhenke hatte die KI aber gefragt, was sie ausgelassen habe, und warum. Diese Informationen finden sich auf den Texten neben den Visionen.

Deepfakes und Halbwahrheiten

Da hat die KI also selbst "ehrlich" zugegeben, wo ihre Schwächen liegen. Was ist aber, wenn Künstliche Intelligenz bewusst eingesetzt wird, um Menschen mit Falschinformationen zu beeinflussen, wenn Politiker in Videos Dinge zu sagen scheinen, die sie niemals gesagt haben, wenn Chatbots die Versprechen von Interessengruppen variieren, je nachdem, wem sie gerade nach dem Mund "reden", wenn Einzelmeinungen mit wenigen Klicks als die Meinung einer großen Masse dargestellt werden?

Selbst mit KI experimentieren!

Auch Max Mundhenke weiß, dass man KI-Technologien missbrauchen kann. Deshalb, meint er, müssen wir uns als Bürger im Klaren darüber sein, dass wir Informationen, die wir online bekommen, immer weniger ansehen können, ob sie wahr sind oder gefälscht. Wichtig sei deshalb, über KI zu sprechen. Mit der Familie, mit Nachbarn, mit Bekannten. Und wer selbst einmal ausprobiert habe, was KI alles kann, werde auch kritischer wahrnehmen, was er im Internet und in sozialen Medien findet.