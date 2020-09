Einen Ball hatten sie nicht dabei - auf den Fußballplatz von Baiersbronn-Christophstal (Kreis Freudenstadt) wollten sie trotzdem: 40 Kühe einer Herde.

Die Tiere haben laut Polizei am Montag ihre Weide verlassen und sind auf den Rasenplatz gelaufen. Statt Fußball zu spielen haben sie allerdings das gemacht, was Rinder wohl am liebsten machen: Gras fressen. Obwohl der Rasen ohnehin so kurz geschnitten war hat sie das saftige Grün wohl angelockt.

Als die Polizei kam, hatten die Kühe den Sportplatz schon wieder verlassen und grasten daneben weiter. Ihr Trainer, also der Bauer, brachte die Kühe danach wieder zurück auf ihre heimische Wiese.