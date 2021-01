per Mail teilen

Der erneute Lockdown trifft viele Einzelhändler hart. Aber es gibt pfiffige Einzelhändler, die ihre Ware trotzdem an den Mann und an die Frau bringen. Der Inhaber des Jeansladens Blaues Eck in Tübingen, Roberto Nedorna, fährt mit seinen Hosen zu den Kunden - im Jeansmobil.